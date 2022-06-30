Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный.

Напомним, то российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц Богдана».

Валерий Залужный отметил, что оккупанты не выдержав огня артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, покинули остров Змеиный.

— Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы «Богдана», сыгравшей важную роль в освобождении острова, — написал он.

Ранее на Змеином уничтожили очередной российский комплекс за 15 миллионов долларов «Панцирь С1», предзначенный для борьбы с воздушными целями.