Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.

Предположительно, они заминировали местность, причал и воды у острова, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

По уточненным данным в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Тор», один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов. А сами оккупанты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК «Тор», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» и над морем потеряли вертолет.

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более 20 вылетов авиации из Крыма. Один из истребителей-бомбардировщиков для прикрытия выпустил по Одесчине две крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные угодья Белгород-Днестровского района.

Как сообщалось, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук констатировал, что Одесская областью отныне полностью чиста от российских оккупантов.