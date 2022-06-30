Одесская область с освобождением острова Змеиный полностью очищена от российских оккупантов.

Об этом заявил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, после того, как врага вынудили покинуть остров, на котором находится поселок Белое, на территории региона не осталось оккупантов.

— Поселок Белое Измаильского района Одесской области. Он же остров Змеиный. Спасибо ВСУ! — подчеркнул Сергей Братчук.

Напомним, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный.