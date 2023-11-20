У Миколаєві планують витратити 7 мільйонів 180 тисяч на закупівлю 6 автомобілів типу пікап для потреб оборони.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести»

Як свідчить тендерна документація, автомобілі підуть на потреби миколаївських військових 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Так, у тендері не йдеться про конкретну марку машини, однак автомобіль має бути дизельним, п’ятимісним, з механічною коробкою передач та вантажопідйомністю не менше 900 кілограмів.

Також, згідно з технічною документацією, пікап має бути новим, не раніше 2022 року виготовлення та мати гарантію не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Військові мають отримати автомобілі до 25 грудня 2023 року. Наразі триває процес подання тендерних пропозицій. Аукціон заплановано на 28 листопада.

Нагадаємо, в суботу, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України. Мітингувальники вимагали направити гроші з бюджету на допомогу ЗСУ.

Пізніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков провів зустріч з учасниками акції «Гроші на ЗСУ», які вимагають від міської влади спрямовувати більше коштів на потреби армії. Він наголосив, що Миколаїв систематично допомагає ЗСУ і є одним з міст України, яке надає найбільшу фінансову підтримку армії.