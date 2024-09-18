Борис Філатов та Хелен Санд Андресен, фото: Дніпровська міська рада

Дніпро отримає від представництва ООН та уряду Норвегії техніку, яка допоможе місту пройти зимовий період.

Про це йшлося під час зустрічі міського голови Дніпра з представниками міжнародної гуманітарної місії, повідомляє пресслужба мерії.

З візитом до міста прибули Хелен Санд Андресен, посол Норвегії в Україні, а також представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

У ході розмови особливо наголошувалося на постачанні обладнання, яке допоможе місту пережити зимовий сезон.

«Ми працюватимемо далі. Я хотів би ще раз підкреслити, що нам потрібна не лише матеріальна допомога, а й моральна підтримка. Вона є і вона буде. Увесь цивілізований світ у цій страшній війні — він поряд з нами», — сказав Борис Філатов.

Нагадаємо, що Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.

Загалом пакети допомоги передбачають забезпечення проходження осінньо-зимового періоду, водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури та громадських інституцій, залучення нових інвестицій, підтримку жителів громад та міста тощо.