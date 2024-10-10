Міська влада надасть необхідні матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті вікна

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Внаслідок російської атаки у Миколаєві пошкоджено житлові будинки, тому міська рада надасть матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті вікна.

Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що обійшлось без жертв. Постраждалі отримали допомогу та не потребували госпіталізації.

«Внаслідок вибухової хвилі вибито вікна в житлових будинках. Даємо необхідні матеріали, щоб хоча б тимчасово закрити вікна. Дякую кожному, хто взяв участь у ліквідації наслідків удару!», — написав мер.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою.Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги.