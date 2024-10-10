Росія завдала подвійного удару по Миколаєву
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- Олена Козубовська
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12:44, 10 жовтня, 2024
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У четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги.
«В день ментального здоровʼя як і завжди: головне це спокій. Все попередньо норм», — написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Згодом, о 12:07 в місті було чутно другий вибух. За інформацією Віталія Кіма, вдарили приблизно туди ж, куди і в перший раз.
«Приліт туди ж, але встигли всіх відвести», — написав він.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що усі подробиці про обстріл повідомлять згодом.
Нагадаємо, учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69. Пошкоджені складські будівлі, внаслідок чого виникла пожежа сухостою та сміття. Вогнеборці ліквідували займання площею 220 квадратних метра.
Раніше, увечері 4 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Миколаєві, використовуючи крилаті ракети типу Х-59 або Х-69.
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