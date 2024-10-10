РФ атакувала крилатими ракетами інфраструктурний обʼєкт у Миколаєві: пошкоджені склади

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69.

Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також вчора російська армія сім разів атакувала Куцурубську громаду з FPV-дронів, а о 12:49 завдала артилерійських обстрілів. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджені два житлових будинки, у селі Дмитрівка — три будинки, лінію електропередач, газопровід, господарчі споруди, непрацюючий заклад дошкільної освіти та три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

Крім того учора, 9 жовтня, о 14:08 росіяни вдарили по Очаківу з FPV-дрону. Постраждалих немає.

У ніч на 10 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили чотири «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 8 жовтня, російська армія з дрона обстріляла територію Миколаївської області. Під обстріл потрапила Куцурубська громада.