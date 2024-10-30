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Миколаївська лікарня отримала від благодійників обладнання для нейрохірургії на понад ₴2 млн

Міська лікарня Миколаєва отримала сучасне обладнання для нейрохірургії, фото: Управління охорони здоровʼя МиколаєваМіська лікарня Миколаєва отримала сучасне обладнання для нейрохірургії, фото: Управління охорони здоровʼя Миколаєва

Міська лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва отримала від благодійників сучасне обладнання та інструментарій для нейрохірургічного відділення.

Як повідомили в Управлінні охорони здоровʼя Миколаєва, благодійники доставили хірургічні аспіратори високої надійності для операцій на хребті та головному мозку, фіксатор черепу та апарати для лікування ран негативним тиском з набором розхідників на загальну суму 2 мільйони 689 тисяч гривень.

У пресслужбі зазначили, що лікарня наразі приймає не лише пацієнтів з Миколаєва та області, а також хворих та травмованих з Херсонської області.

Зокрема у нейрохірургічному відділенні протягом 9 місяців прооперували 1107 пацієнтів, в тому числі 817 в ургентному порядку. Загалом за цей час у відділені пролікувались 1420 хворих, з них 254 важкі.

«Щодо отриманого обладнання, зазначимо, що хірургічний аспіратор — це пристрій, який застосовується при хірургічних втручаннях для відсмоктування слизу, крові, мокротиння, гною, чужорідних рідин з операційної області пацієнта; обладнання для лікування ран негативним тиском забезпечує безпечне видалення ранового ексудату і сприяє загоєнню рани, стимулюючи ріст клітин і збільшуючи приплив крові до рани», — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що обладнання передали від Благодійного фонду ПриватБанку «Допомагати просто!».

Міська лікарня Миколаєва отримала сучасне обладнання для нейрохірургії, фото: Управління охорони здоровʼя МиколаєваМіська лікарня Миколаєва отримала сучасне обладнання для нейрохірургії, фото: Управління охорони здоровʼя Миколаєва

Нагадаємо, у Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів.

До лікарні передали два операційних пересувних мікроскопа, каталки для пересування хворих, два налобних освітлювача з бінокуляром, обладнання для безконтактного вимірювання очного тиску, стерилізаційне обладнання, лабораторний термостат та медичну центрифуга для потреб біохімічної лабораторії лікарні.

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