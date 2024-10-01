Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії

Миколаївська лікарня отримала грант від уряду Японії. Фото: Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради

У Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради.

Зазначається, що до лікарні передали два операційних пересувних мікроскопа, каталки для пересування хворих, два налобних освітлювача з бінокуляром, обладнання для безконтактного вимірювання очного тиску, стерилізаційне обладнання, лабораторний термостат та медичну центрифуга для потреб біохімічної лабораторії лікарні.

Окрім цього, у лікарні відбувся курс лекцій присвячений особистостям лікування бойових травм, який провів професор, доктор медичних наук, полковник медичної служби Збройних сил України Ярослав Заруцький.

Миколаївська лікарня отримала грант від уряду Японії. Фото: Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради Миколаївська лікарня отримала грант від уряду Японії. Фото: Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради

Також наголосили, що завдяки співробітництву з гуманітарними фондами та участі в навчальних заходах закордонних партнерів, лікарня швидкої медичної допомоги не тільки поліпшує матеріально-технічне оснащення, але й підвищує професійний рівень хірургів.

Нагадаємо, у Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет, де встановили сучасне обладнання і створили комфортні умови для лікарів та пацієнтів.