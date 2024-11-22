Стабільне водопостачання: Одещина отримала генератори від USAID

Одещина отримала генератори від USAID. Фото: USAID

Агентство США з міжнародного розвитку передало 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини та Львівщини.

Про це USAID повідомило в соцмережі Х.

«USAID надає Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб», — говориться в повідомленні.

Зазначається, що окрім генераторів, були передані трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні.

Нагадаємо, що Норвегія виділяє 45 мільйонів доларів на виробництва зброї та військової техніки українськими підприємствами.