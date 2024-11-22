Стабільне водопостачання: Одещина отримала генератори від USAID
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- Світлана Іванченко
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17:04, 22 листопада, 2024
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Агентство США з міжнародного розвитку передало 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини та Львівщини.
Про це USAID повідомило в соцмережі Х.
«USAID надає Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб», — говориться в повідомленні.
Зазначається, що окрім генераторів, були передані трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні.
Нагадаємо, що Норвегія виділяє 45 мільйонів доларів на виробництва зброї та військової техніки українськими підприємствами.
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