  • пʼятниця

    22 листопада, 2024

  • 7.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 7.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Стабільне водопостачання: Одещина отримала генератори від USAID

Одещина отримала генератори від USAID. Фото: USAIDОдещина отримала генератори від USAID. Фото: USAID

Агентство США з міжнародного розвитку передало 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини та Львівщини.

Про це USAID повідомило в соцмережі Х.

 «USAID надає Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб», — говориться в повідомленні.

Зазначається, що окрім генераторів, були передані трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні.

Нагадаємо, що Норвегія виділяє 45 мільйонів доларів на виробництва зброї та військової техніки українськими підприємствами. 

Останні новини про: Міжнародна допомога

Данія надасть €130 млн для підтримки оборонної промисловості України
Міжнародна підтримка: Британія виділила £7,5 млн на дрони для України
$45 млн виділяє Норвегія на підтримку українського оборонного виробництва
Реклама

Читайте також:

новини

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Олена Козубовська
новини

У Миколаївській облраді зʼявились нові депутатки від партії «Наш край», яку влада намагається заборонити

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам пропонують купити будівлю, щоб розмістити там центр протезування для військових у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

У Первомайську планують затвердити Стратегію розвитку до 2027 року: на її реалізацію треба понад ₴6 млрд

Олена Козубовська
новини

Через місяць після обшуків голові Миколаївської МСЕК оголосили про підозру

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Міжнародна допомога

$45 млн виділяє Норвегія на підтримку українського оборонного виробництва
Міжнародна підтримка: Британія виділила £7,5 млн на дрони для України
Данія надасть €130 млн для підтримки оборонної промисловості України

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Вчора Південноукраїнську АЕС відключали від двох ліній електропередач

3 години тому

Графік відключень світла на Миколаївщині 23 листопада

Головне сьогодні