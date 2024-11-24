До України з тимчасово окупованих територій повернули трьох дітей

ДО України повернули трьох дітей. Ілюстраційне фото: Getty Images

Цього тижня до України з тимчасово окупованих територій повернули трьох українських дітей.

Як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, це стало можливе завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

За його словами родина з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення.

«Виїхати з міста вони не змогли і змушені були залишатися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька. Батько сім’ї – військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування», — розповів він.

Крім того, з окупації вдалося евакуювати родину з півдня України, чий батько вступив до лав ЗСУ, але потрапив у російський полон.

«Коли батька вдалося повернути з полону, сім’я знову зіткнулася з труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити. Після численних спроб родині вдалося возз’єднатися», — написав Єрмак.

Раніше, ювенальні поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» евакуювали родину з Антонівки, одного з постійно обстрілюваних районів Херсонської громади.