До України з тимчасово окупованих територій повернули трьох дітей
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
9:32, 24 листопада, 2024
-
Цього тижня до України з тимчасово окупованих територій повернули трьох українських дітей.
Як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, це стало можливе завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
За його словами родина з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення.
«Виїхати з міста вони не змогли і змушені були залишатися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька. Батько сім’ї – військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування», — розповів він.
Крім того, з окупації вдалося евакуювати родину з півдня України, чий батько вступив до лав ЗСУ, але потрапив у російський полон.
«Коли батька вдалося повернути з полону, сім’я знову зіткнулася з труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити. Після численних спроб родині вдалося возз’єднатися», — написав Єрмак.
Раніше, ювенальні поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» евакуювали родину з Антонівки, одного з постійно обстрілюваних районів Херсонської громади.
Останні новини про: Діти