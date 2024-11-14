З Херсону евакуювали жінку з двома дітьми через постійні обстріли

З Антонівки евакуювали родину. Фото: пресслужба Нацполіції

Вчора, 13 листопада, ювенальні поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» успішно евакуювали родину з Антонівки, одного з постійно обстрілюваних районів Херсонської громади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

До поліції звернулася служба у справах дітей Дніпровського району з проханням евакуювати 27-річну жінку та її дітей, 3 і 5 років. Зазначається, що щоденні обстріли з боку російських військ у цьому районі становили небезпеку для життя родини.

Поліцейські разом із волонтерами організували евакуацію на броньованому автомобілі та вивезли родину до Києва, де меценати забезпечать їх тимчасовим житлом та допомогою.

З Антонівки евакуювали родину. Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція Херсонщини закликає всіх, хто живе в небезпечних районах, евакуюватися. Родини з дітьми можуть звертатися до місцевої поліції, на лінію 102, до органів влади або волонтерських організацій для організації безкоштовної евакуації. Детальну інформацію також можна отримати на «гарячій лінії» Херсонської ОВА: 0800 33 09 51.

Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію евакуювали шістьох дітей.