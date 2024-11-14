З Херсону евакуювали жінку з двома дітьми через постійні обстріли
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- Світлана Іванченко
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14:07, 14 листопада, 2024
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Вчора, 13 листопада, ювенальні поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» успішно евакуювали родину з Антонівки, одного з постійно обстрілюваних районів Херсонської громади.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
До поліції звернулася служба у справах дітей Дніпровського району з проханням евакуювати 27-річну жінку та її дітей, 3 і 5 років. Зазначається, що щоденні обстріли з боку російських військ у цьому районі становили небезпеку для життя родини.
Поліцейські разом із волонтерами організували евакуацію на броньованому автомобілі та вивезли родину до Києва, де меценати забезпечать їх тимчасовим житлом та допомогою.
Поліція Херсонщини закликає всіх, хто живе в небезпечних районах, евакуюватися. Родини з дітьми можуть звертатися до місцевої поліції, на лінію 102, до органів влади або волонтерських організацій для організації безкоштовної евакуації. Детальну інформацію також можна отримати на «гарячій лінії» Херсонської ОВА: 0800 33 09 51.
Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію евакуювали шістьох дітей.
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