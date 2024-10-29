З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали шістьох дітей

Евакуація дітей. Ілюстраційне фото з відкритих мереж

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію евакуювали шістьох дітей.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, волонтерам вдалося повернути двоє дівчат та четверо хлопчиків, віком від 8 до 16 років.

«Серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата. Завдяки рятувальній операції, яку провела організація «Save Ukraine», малеча може забути про пережиті жахи. Зокрема, про те, як їх змушували відвідувати так звані «російські школи», що мають більше спільного не з освітою, а з ворожою пропагандою», – зазначив Олександр Прокудін.

Він додав, що за десять місяців 2024 року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій 6 українських дітей.

Крім того, сім українських дітей із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які перебували під російською окупацією, також повернулися додому.

Нещодавно з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію евакуювали трирічну дівчинку.