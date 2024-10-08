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З окупації повернули 7 українських дітей, серед них — підлітки з Херсонщини

Повернення українських дітей, фото з telegram-каналу Дмитра ЛубінцяПовернення українських дітей, фото з telegram-каналу Дмитра Лубінця

Сім українських дітей із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які перебували під російською окупацією, повернулися додому.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців», – додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. 

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