З окупації повернули 7 українських дітей, серед них — підлітки з Херсонщини
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- Анна Гакман
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21:37, 08 жовтня, 2024
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Сім українських дітей із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які перебували під російською окупацією, повернулися додому.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців», – додав Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
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