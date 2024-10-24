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З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали трирічну дівчинку, — Прокудін

Евакуація дітей. Ілюстраційне фото з відкритих мережЕвакуація дітей. Ілюстраційне фото з відкритих мереж

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію евакуювали трирічну дівчинку. Наразі дитина разом із родиною перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, подякувавши команді омбудсмана Дмитра Лубінця за їхню роботу.

«Дякую кожному й кожній, хто працює над цим. Знаю, наскільки це важко, але дитячі посмішки й щасливе дитинство малечі того варте», — сказав Прокудін.

За його словами, цього року з лівобережної частини Херсонщини вже вдалося евакуювати 218 дітей.

Раніше повідомлялось, що  вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій 6 українських дітей.

Нагадаємо, на підконтрольну територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще семеро дітей.

Крім того, сім українських дітей із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які перебували під російською окупацією, повернулися додому.

Також, на підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей — двох хлопчиків і двох дівчаток, віком від 3 до 17 років.

Крім того, на початку вересня  з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулась ще одна родина із дітьми.

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