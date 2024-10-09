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З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще семеро дітей

В Україну повернули 6 дітей з тимчасово окупованих територій. Фото: Радіо СвободаВ Україну повернули 7 дітей з тимчасово окупованих територій. Фото: Радіо Свобода

У середу, 9 жовтня, на підконтрольну територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще семеро дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, врятували три хлопчики та чотири дівчинки, віком від 7 до 17 років. Наразі діти вже знаходяться у безпечному місці та отримують необхідну допомогу.

«Діти пройшли пекло російської окупації – безпідставні обшуки та небезпеку. Військові вдиралися до їх будинків, погрожували родинам та намагалися виселити. Окупаційна влада неодноразово вимагала записати дітей до російських шкіл та отримати російські паспорти», — написав Олександр Прокудін.

Поверненням дітей займався Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та благодійна організація «Save Ukraine».  Завдяки їх наполегливій роботі наші громадяни на українській землі.

Зазначається, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 217 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, сім українських дітей із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які перебували під російською окупацією, повернулися додому.

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