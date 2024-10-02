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На підконтрольну Україні територію вдалось повернули ще чотирьох херсонців

Херсонська область, ілюстративне фото: УніанХерсонська область, ілюстративне фото: Уніан

На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей — двох хлопчиків і двох дівчаток, віком від 3 до 17 років.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, наразі всі вони у безпеці.

«Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою. Наразі всі вони – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб», – повідомив очільник Херсонської ОВА.

Він зазначив, що дітям допомогли повернутися Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та благодійна організація «Save Ukraine».

Нагадаємо, на початку вересня  з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулась ще одна родина із дітьми.

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