На підконтрольну Україні територію вдалось повернули ще чотирьох херсонців
-
- Анна Гакман
-
•
-
17:38, 02 жовтня, 2024
-
На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей — двох хлопчиків і двох дівчаток, віком від 3 до 17 років.
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, наразі всі вони у безпеці.
«Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою. Наразі всі вони – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб», – повідомив очільник Херсонської ОВА.
Він зазначив, що дітям допомогли повернутися Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та благодійна організація «Save Ukraine».
Нагадаємо, на початку вересня з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулась ще одна родина із дітьми.