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6 українських дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій до України, — Омбудсман

Українці змоги повернутися на Батьківщину. Фото: Дмитро ЛубінецьУкраїнці змоги повернутися на Батьківщину. Фото: Дмитро Лубінець

П'ять родин, які виховують шість дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій до  України. Це сім’ї з Херсонської, Запорізької областей та АР Крим.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. 

За його словами, родини стикалися з примусовим отримання російських паспортів, відсутність доступу до медичних послуг та ліків. Діти були змушені відвідувати школи з російською пропагандою, а за відмову їм погрожували вилучити з родини.

«Сім’ї зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти. Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою «русского міра». Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на «підвали» за надуманими статтями», — розповів Лубінець

Як зазначив омбудсман, наразі родини отримують допомогу з пошуком житла, оформленням документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів. Їм також надається фінансова та гуманітарна підтримка.

Дітей повернули до України. Фото: Дмитро ЛубінецьДітей повернули до України. Фото: Дмитро Лубінець

Раніше на підконтрольну територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще семеро дітей.

Нагадаємо, сім українських дітей із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які перебували під російською окупацією, повернулися додому.

Також, на підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей — двох хлопчиків і двох дівчаток, віком від 3 до 17 років.

Крім того, на початку вересня  з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулась ще одна родина із дітьми.

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З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще семеро дітей

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