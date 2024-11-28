Мобільні клініки: ПРООН та Данія передали Миколаївщині спеціалізовані автомобілі
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- Світлана Іванченко
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19:36, 28 листопада, 2024
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Програма розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Данії передала три спецавтомобілі для Миколаївщині.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ПРООН в Україні.
Автомобілі передали до Снігурівської, Вознесенської та Мостівської громад. Транспортні засоби стануть мобільними клініками, оснащеними для проведення базових медичних обстежень, надання консультацій і оперативної допомоги.
Мобільні клініки дозволять зменшити час реагування медичних працівників. Сімейні лікарі зможуть надавати профілактичні та діагностичні послуги безпосередньо у віддалених населених пунктах.
«Ця ініціатива посилить спроможність місцевих медичних установ надавати якісну допомогу в умовах зростаючого навантаження на систему охорони здоров’я, а також скоротить час реагування медичних працівників на виклики навіть у найвіддаленіших населених пунктах», — говориться у повідомленні.
Раніше Данія повідомила, що планує виділити Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу.
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