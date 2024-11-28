Мобільні клініки: ПРООН та Данія передали Миколаївщині спеціалізовані автомобілі

Миколаївщина отримали три спецавто від ПРООН та Данії. Фото: Антон Севастьянов / ПРООН в Україні

Програма розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Данії передала три спецавтомобілі для Миколаївщині.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ПРООН в Україні.

Автомобілі передали до Снігурівської, Вознесенської та Мостівської громад. Транспортні засоби стануть мобільними клініками, оснащеними для проведення базових медичних обстежень, надання консультацій і оперативної допомоги.

Миколаївщина отримали три спецавто від ПРООН та Данії. Фото: Антон Севастьянов / ПРООН в Україні Миколаївщина отримали три спецавто від ПРООН та Данії. Фото: Антон Севастьянов / ПРООН в Україні Миколаївщина отримали три спецавто від ПРООН та Данії. Фото: Антон Севастьянов / ПРООН в Україні

Мобільні клініки дозволять зменшити час реагування медичних працівників. Сімейні лікарі зможуть надавати профілактичні та діагностичні послуги безпосередньо у віддалених населених пунктах.

«Ця ініціатива посилить спроможність місцевих медичних установ надавати якісну допомогу в умовах зростаючого навантаження на систему охорони здоров’я, а також скоротить час реагування медичних працівників на виклики навіть у найвіддаленіших населених пунктах», — говориться у повідомленні.

Раніше Данія повідомила, що планує виділити Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу.