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Захист логістичного хабу: Німеччина знову розгорне системи Patriot у Польщі

Німеччина знову розгорне системи ППО Patriot у Польщі. Фото: Федеративне міністерство оборони.Німеччина знову розгорне системи ППО Patriot у Польщі. Фото: Федеративне міністерство оборони

Німеччина запропонувала повторно розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot на території Польщі, щоб захистити логістичний хаб для поставок в Україну. 

Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини, передає Reuters.

За словами відомства, системи можуть залишатися в Польщі до шести місяців.

«Таким чином ми захистимо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну», — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

В свою чергу, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив подяку за таке рішення.

«Відповідно до рішення НАТО, з січня 2025 року ми матимемо подальшу підтримку нашої протиповітряної оборони з боку Альянсу. Ми вітаємо рішення Німеччини направити батареї системи Patriot до Польщі», — написав він.

Раніше, з січня по листопад 2023 року, Німеччина вже розгортала в Польщі три установки Patriot і 300 військових. Системи базувалися у місті Замость, приблизно за 50 км від кордону з Україною, для захисту міста та важливого залізничного вузла, що з’єднує Україну з Польщею.

Раніше міністр оборони Нідерландів повідомив про передачу Україні трьох пускових установок Patriot

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