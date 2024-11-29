Захист логістичного хабу: Німеччина знову розгорне системи Patriot у Польщі
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- Світлана Іванченко
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21:43, 29 листопада, 2024
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Німеччина запропонувала повторно розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot на території Польщі, щоб захистити логістичний хаб для поставок в Україну.
Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини, передає Reuters.
За словами відомства, системи можуть залишатися в Польщі до шести місяців.
«Таким чином ми захистимо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну», — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
В свою чергу, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив подяку за таке рішення.
«Відповідно до рішення НАТО, з січня 2025 року ми матимемо подальшу підтримку нашої протиповітряної оборони з боку Альянсу. Ми вітаємо рішення Німеччини направити батареї системи Patriot до Польщі», — написав він.
Раніше, з січня по листопад 2023 року, Німеччина вже розгортала в Польщі три установки Patriot і 300 військових. Системи базувалися у місті Замость, приблизно за 50 км від кордону з Україною, для захисту міста та важливого залізничного вузла, що з’єднує Україну з Польщею.
Раніше міністр оборони Нідерландів повідомив про передачу Україні трьох пускових установок Patriot.
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