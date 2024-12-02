Шольц з візитом в Україні: IRIS-T, пускові установки для Patriot, і танки Gepard поставлять в грудні
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:21, 02 грудня, 2024
-
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 650 млн євро. Вже у грудні буде доставлена шоста система ППО IRIS-T, пускові установки для Patriot та зенітні танки Gepard.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
«Ми вже поставили п'ять систем IRIS-T, три Patriot, понад 50 Gepard. Шосту систему IRIS-T буде поставлено в грудні, а також пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків», — сказав він.
Канцлер підкреслив, що Німеччина стала другим найбільшим партнером України, надавши допомогу на суму близько 28 мільярдів євро, поступаючись лише США.
У рамках нової військової допомоги Німеччина, наступного року передадуть шість вертольотів Sea King, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони, 10 основних бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 та броньованих машин, 6 тисяч некерованих і 500 керованих ракет.
Крім того, Шольц засудив російські обстріли енергетичної інфраструктури.
«Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати», — заявив він.
Зазначимо, канцлер акцентував увагу, що Німеччина не послабить свою підтримку України.
«Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не послабиться. Ми будемо поруч з українським народом — скільки завгодно», — написав канцлер в соцмережі Х.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 мільйонів доларів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.
Останні новини про: Міжнародна допомога