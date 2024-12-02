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Шольц з візитом в Україні: IRIS-T, пускові установки для Patriot, і танки Gepard поставлять в грудні

Німеччина надасть Україні допомогу та суму 650 млн євро. Фото: Фото: Офіс Президента УкраїниНімеччина надасть Україні допомогу та суму 650 млн євро. Фото: Офіс Президента України

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 650 млн євро. Вже у грудні буде доставлена шоста система ППО IRIS-T, пускові установки для Patriot та зенітні танки Gepard.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Ми вже поставили п'ять систем IRIS-T, три Patriot, понад 50 Gepard. Шосту систему IRIS-T буде поставлено в грудні, а також пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків», — сказав він.

Канцлер підкреслив, що Німеччина стала другим найбільшим партнером України, надавши допомогу на суму близько 28 мільярдів євро, поступаючись лише США. 

У рамках нової військової допомоги Німеччина, наступного року передадуть шість вертольотів Sea King, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони, 10 основних бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 та броньованих машин, 6 тисяч некерованих і 500 керованих ракет.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Фото: СуспільнеКанцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Фото: Суспільне

Крім того, Шольц засудив російські обстріли енергетичної інфраструктури. 

«Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати», — заявив він.

Зазначимо, канцлер акцентував увагу, що Німеччина не послабить свою підтримку України.

«Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не послабиться. Ми будемо поруч з українським народом — скільки завгодно», — написав канцлер в соцмережі Х.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 мільйонів доларів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.

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