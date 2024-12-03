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Місія порятунку: Херсонщина повернула трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя

Херсонщина повернула трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя. Ілюстраційне фото: Українська правдаХерсонщина повернула трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя. Ілюстраційне фото: Українська правда

До Херсонщини повернули трьох дітей, які були на тимчасово окупованому лівобережжі. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, місію порятунку провела організація Save Ukraine.

«Справжнє щастя — коли вдома. Місію порятунку знов здійснила  благодійної організації Save Ukraine. Це — три хлопчики, віком від 12 до 16 років. Кожен з них пережив важкі випробування російської окупації. Вони були змушені відвідувати російські школи, щодня ризикували бути розлученими зі своїми батьками у разі відмови», — написав він.

За словами Прокудіна, діти зараз перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 236 дітей із Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що шість дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. 

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