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В Україну повернули ще шість дітей з тимчасово окупованих територій

В Україну повернули ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Фото: Офіс ПрезидентаВ Україну повернули ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Фото: Офіс Президента

Шість дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. 

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Вона зазначила, що історії цих дітей відображають жахливі методи, якими Росія намагається знищити українську націю.

«Наприклад, 16-річний Віталій прогулював уроки в школі, щоб його примусом не відвезли до міста і не поставили на військовий облік, як це було з його однокласниками. Родину 14-річного Артема, по суті, тримати в заручниках окупації — йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати з ТОТ. Проте, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно в будь-яких спосіб. На щастя, хлопця вдалось вивезти, проте його батько залишився в окупації», — розповіла Зарівна.

Вона підкреслила, що це лише дві історії з багатьох тисяч та закликала до припинення злочинів, скоєних Росією проти українських дітей.

«Ми маємо зупинити ці страшні злочини Росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов», — наголосила радниця.

Раніше повідомлялось, що 26 листопада до України з тимчасово окупованих територій вдалось повернути двох дітей.

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