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В Україну повернули ще двох дітей з тимчасово окупованих територій

Евакуація дітей. Ілюстраційне фото з відкритих мережЕвакуація дітей. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

До України з тимчасово окупованих територій вдалось повернути двох дітей.

Як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, це стало можливе завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. 

За його словами, з тимчасово окупованої Донеччини вдалось евакуювати 6-річну Марію.

«6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у селищі окупованої Донецької області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Сьогодні Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком», – написав Андрій Єрмак.

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Другу дитину – 14-річну Вероніку евакуювали з тимчасово окупованої Херсонщини.

«Після втрати батьків 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини в Херсонській області. Однак через російську окупацію її села у 2022 році життя дівчинки змінилося. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання. Сьогодні Вероніка вже вдома», – додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, цього тижня до України з тимчасово окупованих територій повернули трьох українських дітей.

 

 

 

 

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