В МЗС закликали НАТО поставити Україні щонайменше 20 систем ППО

Андрій Сибіга закликав союзників поставити Україні щонайменше 20 систем ППО. Фото: пресслужба МЗС

3 грудня в Брюсселі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн-членів НАТО із закликом терміново надати Україні щонайменше 20 додаткових систем ППО.

Як зазначили у пресслужбі МЗС, це допоможе уникнути блекаутів та посилити енергетичну стійкість України в зимовий період.

Сибіга поінформував про складну ситуацію на фронті, зазначивши, що Росія продовжує спроби захопити якомога більше територій для посилення своєї позиції у можливих майбутніх переговорах.

«Нам необхідно зупинити Росію та не допустити просування її військ на нашу територію. Їхня логіка зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію», — наголосив він.

Реклама

Міністр також нагадав про гібридні атаки Москви проти європейських країн, співпрацю з Іраном і Північною Кореєю у війні проти України та закликав НАТО посилити стримування Росії.

«Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів», — сказав Сибіга.

На завершення міністр продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму, наголосивши на його символічному значенні.

«Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію «миру завдяки силі», — підсумував він.

Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 650 млн євро. Вже у грудні буде доставлена шоста система ППО IRIS-T, пускові установки для Patriot та зенітні танки Gepard.