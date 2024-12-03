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Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині

Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область отримала 3 автомобіля для медичних закладів за підтримки Данії та ПРООН, а також 9 автобусів від Нижньої Саксонії (Німеччина) для закладів освіти, культури і спорту.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, розподіл автівок відбувався за потребою закладів. Також він зазначив, що для сфери культури така допомога відбувається вперше за довгий час. 

Медичні автомобілі «Мобільна клініка» передали на потреби Снігурівської міської лікарні та Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Атобуси Mercedes Sprinter від Нижньої Саксонії передали:

  • Надбузькому професійному аграрному ліцею;
  • Новоодеському професійному коледжу;
  • Казанківському професійному аграрному ліцею;
  • Відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради;
  • Миколаївському національному академічному українському театру драми та музичної комедії;
  • Миколаївській обласній філармонії;
  • Миколаївському академічному художньому драматичному театру;
  • Комунальному закладу фахової передвищої освіти «Миколаївський фаховий коледж фізичної культури» Миколаївської обласної ради.

Крім цього, Мостівській сільській раді передали автомобіль для виїздів сімейних лікарів.

Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала 12 автомобілів від міжнародних партнерів. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, програма розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Данії передала три спецавтомобілі для Миколаївщині.

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