Херсонщина залучила €4 млн міжнародної допомоги на реконструкцію водопостачання, — керівник області

Херсонщина залучила €4 мільйони міжнародної допомоги на відновлення водопостачання. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області

Влада Херсонщини відзвітувала, що залучила майже чотири мільйонів євро міжнародної допомоги на реконструкцію систем водопостачання.

За словами голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін проєкт обговорили під час зустрічі у Нідерландах із заступницею директора VNG International Ренске Стенберген, старшою менеджеркою проєктів в Україні Тетяною ван Ваверен та старшим радником з міжнародної торгівлі Рейноудом Нейтеном.

«Нині працюємо над реалізацією проєкту «Реконструкція систем водопостачання Херсонщини: негайні заходи та сталі рішення». Завдяки цьому міжнародному візиту нам вдалося залучили майже 4 мільйони євро на його реалізацію. Відтак проєкт буде продовжений у 2025 році», — розповів він.

Як зазначив Прокудін, проєкт передбачає відновлення об’єктів водопостачання та водовідведення у Високопільській, Нововоронцовській, Чорнобаївській та Херсонській громадах.

Раніше повідомлялось, що міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво нового водогону для Миколаєва за так званим «швидким планом», тому кошти на проєкт виділять з резервного фонду державного бюджету.