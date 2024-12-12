Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів з німецького міста
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- Світлана Іванченко
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19:25, 12 грудня, 2024
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Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів із німецького міста Дітцинген. Спецтранспорт оснащений механічним пандусом для перевезення людей із інвалідністю.
У пресслужбі міської ради повідомили, що мер Євгеній Величко, сьогодні, 12 грудня, отримав ключі від автомобіля.
Зазначається, що авто надали в рамках Програми безоплатної допомоги українським громадам, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Його передадуть у користуванні комунального закладу «Центр надання соціальних послуг».
«Дякуємо городянам міста Дітцинген за підтримку та партнерство, яке допомагає робити наше місто доступнішим та зручнішим для всіх!», — сказав міський голова.
Окрему подяку він висловив організації GAW та її представнику Ульріху Гіршу, а також Благодійному фонду «Добро людей», які допомогли доставити автомобіль.
Нагадаємо, Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині.
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