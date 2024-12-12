Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів з німецького міста. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів із німецького міста Дітцинген. Спецтранспорт оснащений механічним пандусом для перевезення людей із інвалідністю.

У пресслужбі міської ради повідомили, що мер Євгеній Величко, сьогодні, 12 грудня, отримав ключі від автомобіля.

Зазначається, що авто надали в рамках Програми безоплатної допомоги українським громадам, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Його передадуть у користуванні комунального закладу «Центр надання соціальних послуг».

«Дякуємо городянам міста Дітцинген за підтримку та партнерство, яке допомагає робити наше місто доступнішим та зручнішим для всіх!», — сказав міський голова.

Окрему подяку він висловив організації GAW та її представнику Ульріху Гіршу, а також Благодійному фонду «Добро людей», які допомогли доставити автомобіль.

Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів з німецького міста. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Нагадаємо, Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині.