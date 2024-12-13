З тимчасово окупованої території вдалось повернути ще одну дитину

В Україну повернули ще одну дитину з тимчасово окупованої території. Фото: Радіо Свобода

У пʼятницю, 13 грудня, на підконтрольну територію України повернули ще одну дитину в межах програми Президента Bring Kids Back UA.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

За її словами, на початку повномасштабної війни Михайло разом із мамою та бабусею опинилися в окупації.

«Хлопцеві довелося йти до російської школи, що стало для нього важким випробуванням. Він почувався чужим серед нових однокласників і не міг знайти з ними спільну мову», — пише радниця.

Вона зазначила, що сім’я неодноразово намагалася виїхати, але всі спроби закінчувалися невдачею. Однак мати хлопця не змогла залишити прикуту до ліжка бабусю, бо її стан здоров’я помітно погіршився через стрес та відсутність необхідних ліків.

«В Україні Михайла зустріли його рідні. Тепер хлопець у безпеці, в родинному оточенні, планує повернутися до навчання в українській школі та мріє про краще майбутнє», — додала Дарія Зарівна.

Нагадаємо, 10 грудня, на підконтрольну територію України повернули пʼятеро дітей у межах програми Президента Bring Kids Back UA, а також трьох дорослих.