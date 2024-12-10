В Україну вдалось повернути пʼятеро дітей та трьох дорослих

В Україну повернули пʼятеро дітей та трьох дорослих. Фото: Омбудсман України

У вівторок, 10 листопада, на підконтрольну територію України повернули пʼятеро дітей у межах програми Президента Bring Kids Back UA, а також трьох дорослих.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, додому повернулись троє підлітків, яким нещодавно виповнилося 18 років.

«Двоє з них перебували у Росії, де зазнавали тиску та обмежень. Після досягнення повноліття вони ухвалили рішення повернутися на рідну землю. Ще один хлопець, залишившись без рідних, зміг врятуватися від окупації і виїхав із тимчасово окупованої території Запорізької області», — зазначив Дмитро Лубінець.

Крім цього, на територію України вдалося повернути родину з чотирьох осіб, серед яких — діти 11 та 14 років.

Також допомогу отримала 77-річна бабуся, яка не могла самостійно виїхати з окупованої території.

Нагадаємо, до Херсонщини повернули трьох дітей, які були на тимчасово окупованому лівобережжі.

Також раніше шість дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.