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Лікарі на Миколаївщині отримали мобільну клініку вартістю €200 тис.

У грудні Доманівська громада на Миколаївщині отримала сучасну мобільну клініку від німецького агентства розвитку GIZ. Спецавтомобіль коштує 200 тисяч євро, тепер лікарі зможуть обслуговувати села, в яких немає фельдшерських пунктів.

Про це йде мова у репортажі «Суспільного».

Едуард Шапаренко розповів про мобільну клініку, яку отримали від німецьких партнерів. Фото: Федір Бондар/Суспільне МиколаївЕдуард Шапаренко розповів про мобільну клініку, яку отримали від німецьких партнерів. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

За словами директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Доманівської селищної ради Едуард Шапаренко, спецавто отримали у рамках програми «Міцні регіони».

Він зазначив, що мобільна клініка виконує важливу функцію навіть у населених пунктах, де є медичні пункти.

«Ця машина доцільна, наприклад, провести дослідження якісь інструментальні — це електрокардіограма, аналіз крові, аналіз сечі. Для того, щоб люди вже не їхали у громаду», — розповів він.

За словами голови Доманівської селищної ради Віктора Власюка, участь у програмі вимагає відповідального підходу.

«Ми написали своє бачення, вони нас підтримали. Надали безпосередньо обладнання, встановили та підключили», — розповів він.

Завдяки підтримці німецьких партнерів громада отримала не лише мобільну клініку. У лікарні Доманівки відремонтували дах, встановили котельню, сонячні панелі та створили сучасний кол-центр. 

Так, операторка Лілія Коренчук розповідає, що кол-центр працює з понеділка по п’яницю, щодня надходить до 170 дзвінків.

Завдяки міжнародним партнерам в лікарні відремонтували дах. Фото: Федір Бондар/Суспільне МиколаївЗавдяки міжнародним партнерам в лікарні відремонтували дах. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв
В Доманівський громаді працює кол-центр. Фото: Федір Бондар/Суспільне МиколаївВ Доманівський громаді працює кол-центр. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Слід зазначити, що з 2021 року Доманівська лікарня отримала від німецьких партнерів допомогу на 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що програма розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Данії передала спецавтомобілі для Миколаївщині.

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