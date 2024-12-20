Лікарі на Миколаївщині отримали мобільну клініку вартістю €200 тис.
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- Світлана Іванченко
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15:25, 20 грудня, 2024
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У грудні Доманівська громада на Миколаївщині отримала сучасну мобільну клініку від німецького агентства розвитку GIZ. Спецавтомобіль коштує 200 тисяч євро, тепер лікарі зможуть обслуговувати села, в яких немає фельдшерських пунктів.
Про це йде мова у репортажі «Суспільного».
За словами директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Доманівської селищної ради Едуард Шапаренко, спецавто отримали у рамках програми «Міцні регіони».
Він зазначив, що мобільна клініка виконує важливу функцію навіть у населених пунктах, де є медичні пункти.
«Ця машина доцільна, наприклад, провести дослідження якісь інструментальні — це електрокардіограма, аналіз крові, аналіз сечі. Для того, щоб люди вже не їхали у громаду», — розповів він.
За словами голови Доманівської селищної ради Віктора Власюка, участь у програмі вимагає відповідального підходу.
«Ми написали своє бачення, вони нас підтримали. Надали безпосередньо обладнання, встановили та підключили», — розповів він.
Завдяки підтримці німецьких партнерів громада отримала не лише мобільну клініку. У лікарні Доманівки відремонтували дах, встановили котельню, сонячні панелі та створили сучасний кол-центр.
Так, операторка Лілія Коренчук розповідає, що кол-центр працює з понеділка по п’яницю, щодня надходить до 170 дзвінків.
Слід зазначити, що з 2021 року Доманівська лікарня отримала від німецьких партнерів допомогу на 25 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що програма розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Данії передала спецавтомобілі для Миколаївщині.
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