Миколаїв отримав гуманітарну допомогу: медикаменти та обладнання для лікарень

Миколаїв отримав гуманітарну допомогу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Миколаїв отримав дві фури з гуманітарною допомогою. Місту передали медикаменти та обладнання для лікарень, а також іграшки та солодощі для дітей.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, допомога надійшла в рамках партнерства з асоціацією «Нарбонна-Україна».

«Хочу нагадати, що минулого року ми підписали Меморандум про партнерство з асоціацією «Нарбонна-Україна». Документ передбачає співпрацю з питань гуманітарної допомоги та економічного розвитку, освіти й охорони здоров’я, культури та мистецтва. На початку року, завдяки цій співпраці місто отримало чимало одиниць технік», — зазначив він.

Миколаїв отримав гуманітарну допомогу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Миколаїв отримав гуманітарну допомогу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Миколаїв отримав гуманітарну допомогу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що у грудні Доманівська громада на Миколаївщині отримала сучасну мобільну клініку від німецького агентства розвитку GIZ. Спецавтомобіль коштує 200 тисяч євро, тепер лікарі зможуть обслуговувати села, в яких немає фельдшерських пунктів.