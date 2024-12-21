Миколаїв отримав гуманітарну допомогу: медикаменти та обладнання для лікарень
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- Світлана Іванченко
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21:29, 21 грудня, 2024
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Миколаїв отримав дві фури з гуманітарною допомогою. Місту передали медикаменти та обладнання для лікарень, а також іграшки та солодощі для дітей.
Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, допомога надійшла в рамках партнерства з асоціацією «Нарбонна-Україна».
«Хочу нагадати, що минулого року ми підписали Меморандум про партнерство з асоціацією «Нарбонна-Україна». Документ передбачає співпрацю з питань гуманітарної допомоги та економічного розвитку, освіти й охорони здоров’я, культури та мистецтва. На початку року, завдяки цій співпраці місто отримало чимало одиниць технік», — зазначив він.
Раніше повідомлялось, що у грудні Доманівська громада на Миколаївщині отримала сучасну мобільну клініку від німецького агентства розвитку GIZ. Спецавтомобіль коштує 200 тисяч євро, тепер лікарі зможуть обслуговувати села, в яких немає фельдшерських пунктів.
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