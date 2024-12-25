Японія передасть Україні ще $3 млрд із заморожених російських активів, — Зеленський

резидент Володимир Зеленський 25 грудня після розмови із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Фото: пресслужба Офісу Президента

Японія надасть Україні ще три мільярди доларів із заморожених російських активів, а також додаткову допомогу для енергетичного обладнання та будівництва укриттів.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський 25 грудня після бесіди з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще три мільярди доларів, забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів», — зазначив президент.

Крім того, Володимир Зеленський привітав Ішібу з обранням головою уряду Японії та подякував за гуманітарну й фінансову допомогу. Загальний пакет японської допомоги склав 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Європейський Союз виділив Україні 150 мільйонів євро, частину коштів спрямують на безкоштовне харчування в школах для дітей 1-4 класів.