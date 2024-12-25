Японія передасть Україні ще $3 млрд із заморожених російських активів, — Зеленський
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- Світлана Іванченко
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18:46, 25 грудня, 2024
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Японія надасть Україні ще три мільярди доларів із заморожених російських активів, а також додаткову допомогу для енергетичного обладнання та будівництва укриттів.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський 25 грудня після бесіди з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.
«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще три мільярди доларів, забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів», — зазначив президент.
Крім того, Володимир Зеленський привітав Ішібу з обранням головою уряду Японії та подякував за гуманітарну й фінансову допомогу. Загальний пакет японської допомоги склав 12 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що Європейський Союз виділив Україні 150 мільйонів євро, частину коштів спрямують на безкоштовне харчування в школах для дітей 1-4 класів.
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