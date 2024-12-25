Україна отримала від ЄС €150 млн євро: частину коштів витратять на шкільне харчування

ЄС виділив Україні 150 млн євро: кошти підуть на школи, інфраструктуру та агросектор. Фото: архів «МикВісті»

Європейський Союз виділив Україні 150 мільйонів євро, частину коштів спрямують на безкоштовне харчування в школах для дітей 1-4 класів.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За словами премʼєр-міністра це вже другий транш з боку ЄС в межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання 300 мільйонів євро.

Окрім харчування дітей, кошти також направлять на відновлення інфраструктури та підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

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Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.

А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.

При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищиться вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

Управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчування у навчальних закладах міста впродовж усього 2025 року. На харчування дітей наступного року планують витратити 166 мільйонів 915 тисяч гривень. Однак ця сума може бути меншою у разі, якщо учасники пропонуватимуть меншу вартість послуги.

На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.