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Управління освіти шукає компанію, яка за ₴166,9 млн годуватиме миколаївських школярів у 2025 році

Харчування в школах, фото: «Зміст»Харчування в школах, фото: «Зміст»

Управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста впродовж усього 2025 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

На харчування дітей наступного року планують витратити 166 мільйонів 915 тисяч гривень. Однак ця сума може бути меншою у разі, якщо учасники пропонуватимуть меншу вартість послуги.

Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде годувати миколаївських школярів з моменту підписання договору до 31 грудня 2025 року. Він має відповідати за безпеку і якість продуктів, дотримуватися санітарно-гігієнічних умов та мати кваліфікованих працівників.

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Водночас підрядник повинен виконувати ремонт технологічного та холодильного обладнання, а також відшкодовувати вартість електроенергії, теплопостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення, що використовуватимуться для приготування їжі.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть 30 грудня.

Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.

А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.

При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищиться вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.

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