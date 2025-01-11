Родина з Херсонщини отримала будинок на Прикарпатті
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- Світлана Іванченко
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21:15, 11 січня, 2025
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Дитячий будинок сімейного типу з Херсонщини отримав нову оселю на Прикарпатті. Житло, вартістю 4,7 мільйона гривень придбали за кошти державної субвенції.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Зазначається, що Микола та Олена Пластуни виховують 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Родина переїхала з Херсонщини, і тепер живе у Коломийській громаді.
«Усі зусилля направлені на те, щоб діти, які пережили складні життєві випробування, виховувались у теплій і турботливій атмосфері сім'ї», — говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що для шести дитячих будинків сімейного типу з прифронтових регіонів придбають житло в Одесі.
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