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Чотири країни поки що не бачать Україну в НАТО, — Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі чотири країни поки що не бачать Україну членом НАТО.

Про це він розповів під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня у Києві. 

«США, Угорщина, Словаччина, Німеччина — вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це ті чотири країни, які по різних причинах, у всіх свої причини, але вони не бачили, поки що, не бачили Україну в НАТО», — розповів президент.

При цьому, він акцентував увагу, що Україна просить надати гарантії безпеки. 

«Якщо не сьогодні, то хай дадуть знати, то коли? І чи це буде. І саме це дуже конкретна річ. Коли ти знаєш, коли Україна запрошена, або ти знаєш, якісь конкретні дати, це — сильна позиція», —  зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський закликав учасників «Рамштайну» обдумати розміщення іноземного контингенту в Україні.

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