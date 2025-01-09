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Зеленський закликав учасників «Рамштайну» обдумати розміщення іноземного контингенту в Україні

Засідання у форматі Рамштайн, Німеччина, 9 січня 2025 року. Фото: REUTERS/Heiko BeckerЗасідання у форматі Рамштайн, Німеччина, 9 січня 2025 року. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею розміщення іноземного контингенту в Україні. А також, закликав учасників Контактної групи з питань оборони України обдумати ініціативу Франції.

Про це він заявив 9 січня під час засідання у форматі «Рамштайн».

Зеленський переконаний, що станом на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними — повністю знищити Україну та зламати її партнерів. Президент закликав союзників бути сміливим, щоб пропонувати ефективні інструменти. 

«Минулого року Франція висунула ідею розгорнути контингент партнерів в Україні. Ми чули сигнали від деяких наших партнерів, від Сполученого Королівства, на підтримку цього. Наша мета — знайти якомога більше інструментів, щоб змусити Росію до миру. І ми повинні бути хоробрими і пропонувати справді сильні інструменти. Давайте будемо більш практичними, щоб зробити це можливим», — сказав Володимир Зеленський.

Як приклад дієвих військових зусиль президент згадав Курську операцію, коли Росія була змушена відвести майже 60 тисяч своїх військових через український опір.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив про новий пакет військової допомоги для України на півмільярда доларів.

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