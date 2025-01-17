Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 16 січня, громадські організації разом із представниками благодійних фондів обговорили аналіз роботи гуманітарної підтримки в деокупованих регіонах Півдня України.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Громадська спілка «Мережа правового розвитку» розробила платформу Link, що допомагає збирати інформацію про потреби населення на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областях.

Виконавча директорка «Мережі правового розвитку» Ольга Настіна розповіла, що на платформі Link деокуповані громади вносять інформацію про актуальні потреби мешканців, тому гуманітарні організації можуть швидко реагувати на запити людей.

«Ми збираємо інформацію про потреби громад від наших інформаторів, які періодично виїжджають на деокуповані території. Також ми маємо можливість говорити із представниками влади, і отримувати від них запити на гуманітарні потреби людей», — каже Ольга Настіна.

Виконавча директорка «Мережі правового розвитку» Ольга Настіна. Фото: «МикВісті»

Вона додала, що наразі міжнародні партнери акцентують увагу на деокуповані території, однак такі ж гуманітарні потреби актуальні і для внутрішньо переміщених осіб.

«Зараз ми спостерігаємо зменшення гуманітарних потоків в Україну, але потреба не зникла, вона мабуть стає ще гострішою. Тому ми маємо доносити до глобального донора інформацію про реальні потреби людей», — наголосила директорка «Мережі правового розвитку».

За словами представників деокупованих громад, у багатьох селах немає водопостачання, тому люди потребують технічної та питної води. Крім цього, є потреба у паливній деревині, гігієнічних наборах, ліках, а також у продуктах харчування.

Платформу Link реалізували у партнерстві з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» за фінансової підтримки Уряду Великобританії.

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві проаналізували потреби деокупованих громад Півдня. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, Європейський союз виділив на гуманітарні потреби українців 148 мільйонів євро. Гроші спрямовані на допомогу вразливим категоріям населення України та біженцям у Молдові.