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З тимчасово окупованих територій України повернули п'ятьох дітей

Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсманаДіти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана

З тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років. 

За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, дітей повернули з окупованих територій Луганської, Донецької і Херсонської областей. Він подякував за допомогу Катару.

«Один із юнаків розповів, що не міг самостійно виїхати з ТОТ, тож звернувся в наш офіс, який допоміг йому виїхати. Нині Україна разом із благодійними фондами й організаціями допомагає йому із отриманням документів, пошуком житла і вступом до вищого закладу освіти», — написав омбудсмен.

Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсманаДіти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана
Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсманаДіти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана
Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсманаДіти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана

За словами Лубінця, серед дітей і донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону, і яка звернулася за допомогою. 

«На щастя, це також вдалося здійснити. І нині дівчинка поряд із мамою», — написав він.

Раніше з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця.

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