З тимчасово окупованих територій України повернули п'ятьох дітей
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- Світлана Іванченко
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17:20, 28 січня, 2025
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З тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.
За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, дітей повернули з окупованих територій Луганської, Донецької і Херсонської областей. Він подякував за допомогу Катару.
«Один із юнаків розповів, що не міг самостійно виїхати з ТОТ, тож звернувся в наш офіс, який допоміг йому виїхати. Нині Україна разом із благодійними фондами й організаціями допомагає йому із отриманням документів, пошуком житла і вступом до вищого закладу освіти», — написав омбудсмен.
За словами Лубінця, серед дітей і донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону, і яка звернулася за допомогою.
«На щастя, це також вдалося здійснити. І нині дівчинка поряд із мамою», — написав він.
Раніше з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця.
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