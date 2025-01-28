З тимчасово окупованих територій України повернули п'ятьох дітей

Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана

З тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, дітей повернули з окупованих територій Луганської, Донецької і Херсонської областей. Він подякував за допомогу Катару.

«Один із юнаків розповів, що не міг самостійно виїхати з ТОТ, тож звернувся в наш офіс, який допоміг йому виїхати. Нині Україна разом із благодійними фондами й організаціями допомагає йому із отриманням документів, пошуком житла і вступом до вищого закладу освіти», — написав омбудсмен.

Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана Діти, яких змогли повернути з тимчасово окупованої території України. Фото: Офіс омбудсмана

За словами Лубінця, серед дітей і донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону, і яка звернулася за допомогою.

«На щастя, це також вдалося здійснити. І нині дівчинка поряд із мамою», — написав він.

Раніше з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця.