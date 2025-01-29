Україна отримає €10 млн гуманітарної допомоги від Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Фото: Getty Images

Іспанія оголосила про виділення Україні 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Іспанії.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 28 січня втретє з початку повномасштабної війни відвідав Україну, щоб оцінити наслідки російської агресії та підтвердити підтримку з боку Іспанії. Під час візиту він оголосив про виділення ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Крім того, разом із заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле він урочисто відкрив культурний центр, створений за підтримки Трастового фонду співробітництва розвитку Іспанії та ЮНЕСКО.

«Цей центр доповнює всеохоплюючу прихильність Іспанії відновленню України, яка втілилася в новій заяві про 10 мільйонів євро від Іспанської кооперації гуманітарної допомоги, які додаються до 100 мільйонів, які Іспанія надала Україні з початку війни», — йдеться у заяві МЗС Іспанії.

Нагадаємо, Очаків отримав вантаж гуманітарної допомоги від Іспанії. У місто доставили медичне обладнання та ліки.