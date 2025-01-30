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$1,25 млрд: Швеція передає найбільший пакет допомоги Україні

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Архівне фото: Getty ImagesМіністр оборони Швеції Пол Йонсон. Архівне фото: Getty Images

У четвер, 30 січня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про новий пакет допомоги України на 13,5 млрд шведських крон. Це приблизно 1,25 мільярди доларів.

Про це він оголосив під час пресконференції, пише видання DN.se.

За його словами, це найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Він зазначав, що Росія наразі має ініціативу у війні, тому Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.

«Ми фінансуємо, серед іншого, українські інвестиції в безпілотники та ракети дальньої дії», — сказав він.

Міністр оборони повідомив, що шведські збройні сили надуть Україні обладнання. Зокрема, у пакет увійдуть 16 бойових катерів, 1,5 тисяч протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 бронебійних снарядів.

Раніше повідомлялось, що Швеція, як країна-патрон Херсонщини, надає допомогу в медичній, адміністративній, освітній, економічній та безпековій сферах. 

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