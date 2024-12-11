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Швеція стала країною-патроном для Херсонщини й відіграє ключову роль у відбудові області, — Прокудін

Швеція, як країна-патрон допомагає у відновленні Херсонщини. Фото: Олександр ПрокудінШвеція, як країна-патрон допомагає у відновленні Херсонщини. Фото: Олександр Прокудін

Швеція, як країна-патрон Херсонщини, надає допомогу в медичній, адміністративній, освітній, економічній та безпековій сферах. Вже реалізуються спільні проєкти, відбувається обмін досвідом, а в планах — допомога в розмінуванні регіону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін після зустрічі з з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеції в Україні Мартіном Обергом. 

«Швеція, як країна-патрон Херсонської області відіграє ключову роль у нашому відновленні, підтримуючи регіон на всіх рівнях. Перші результати нашої співпраці вже помітні. Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня підписала меморандум із найбільшою багатопрофільною лікарнею півдня Швеції – Skåne University Hospital. Завдяки цій угоді українські й шведські медики обмінюватимуться досвідом, впроваджуватимуть найкращі практики та працюватимуть над модернізацією закладу», — розповів він.  

За його словами, відбулася спільна конференція, і лікарі Skåne провели першу консультацію для маленького херсонського пацієнта.  

Швеція, як країна-патрон допомагає у відновленні Херсонщини. Фото: Олександр ПрокудінШвеція, як країна-патрон допомагає у відновленні Херсонщини. Фото: Олександр Прокудін

Крім того, під час зустрічі обговорили співпрацю з Асоціацією місцевих влад Швеції. Прокудін повідомив, що SALAR допомагає відновлювати доступ до адмінпослуг на деокупованих територіях регіону. 

«Ми прагнемо зосередитися на модернізації освітніх закладів, забезпеченні їх сучасним обладнанням і створенні безпечного середовища для дітей», — розповів керівник Херсонщини. 

Також були порушені питання поглиблення економічних зв'язків, залучення шведських інновацій у відновлювану енергетику, сільське господарство та сталий розвиток. 

«Особливу увагу приділили партнерству з Готландом, досвід якого у впровадженні екологічних і енергетичних проєктів стане взірцем для Херсонщини», — впевнений він.

Крім того, обговорили й розмінування регіону. Сьогодні Херсонщина особливо потребує проведення підводного розмінування. Зокрема, підвищення кваліфікації саперів та піротехників, і забезпеченні їх сучасним обладнанням для розмінування.

Раніше, Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, повідомив, що під час зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки Швеції запропонували взяти Одеську область під патронат у відбудові.

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