Коворкінг, пекарня, садок: на Херсонщині збудують нову школу замість зруйнованої росіянами

На Херсонщині замість зруйнованої росіянами школи збудують новий сучасний освітній комплекс. Архітектори представили проєкт, який стане частиною державної програми комплексного відновлення постраждалих громад.

У селі, що зазнало значних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення, окупанти знищили школу та будинок культури з бібліотекою і кінозалом. Місцеві діти перейшли на онлайн-навчання або виїжджали в інші громади, а село фактично втратило місце для культурного та соціального життя.

Нова будівля об’єднає школу, дитячий садок і відкритий громадський центр. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, цей проєкт має стати «новим серцем громади», яке поверне людям можливість навчатися, працювати та проводити спільні заходи.

— Ми відновлюємо не лише інфраструктуру — ми відновлюємо можливість жити, навчатися й розвиватися разом, — зазначив Олексій Кулеба.

У школі облаштують актову залу, спортивний зал, бібліотеку-коворкінг, сучасний кафетерій із можливістю харчуватися на вулиці, а також піч для випікання хліба — у селі немає жодної пекарні, тож мешканці зможуть купувати свіжу випічку прямо в школі.

На Херсонщині збудують нову школу замість зруйнованої росіянами: Фото: Big City Lab На Херсонщині збудують нову школу замість зруйнованої росіянами: Фото: Big City Lab

Будівлю спроєктували так, щоб вона працювала для громади цілий рік: усі простори будуть максимально функціональними і використовуватимуться не лише під час занять. Комплекс складатиметься з п’яти блоків — центрального ядра із спільними просторами, дитсадка, початкової школи, гімназії та великої спортзали. На території також зведуть протирадіаційне укриття.

Навчальні кабінети облаштують відповідно до потреб дітей: природнича лабораторія, технологічний клас, інформатика та одномісні мобільні парти, що дозволять формувати групи й проводити заняття у форматі кола. З перших поверхів буде два виходи — до школи та безпосередньо на подвір’я, де передбачені окремі майданчики для кількох класів. У центрі комплексу розташується внутрішній двір для відпочинку та спілкування.

Архітектор Big City Lab Павло Пекер зазначив, що проєкт створено з урахуванням клімату й локальної специфіки Херсонщини, а завдяки модульності його можна адаптувати і для інших громад.

— Завдяки модульності, цей проєкт можна застосувати й в іншій місцевості, змінюючи розміри блоків відповідно до кількості учнів та функціонального призначення, а також використовуючи інші опоряджувальні матеріали, — зауважив Павло Пекер.

Особливою деталлю стане контур старої школи, викладений на підлозі нової будівлі з цегли, що залишилася від зруйнованого закладу. Це символізуватиме спадкоємність і вшанування минулого, з якого виростає нова школа.

Нагадаємо, що у Миколаєві три школи, зруйновані під час війни, вже перебувають у стадії ремонту — за кошти державного бюджету або завдяки фінансуванню уряду Данії. Водночас навчальні заклади №51, №48 та №49 досі очікують на початок відновлення.