Два українські підрозділи отримують латвійські FPV-дрони

Дрон, який придбала Латвія для українських підрозділів. Фото: Посольство України в Латвії

Українські військові отримають 100 FPV-дронів від Латвії в межах благодійної ініціативи «Безпілотники для ЗСУ».

Як повідомили у посольстві України у Латвії, за їх координації безпілотники будуть передані двом українським військовим частинам: 21-й бригаді Збройних Сил України та бригаді Національної гвардії України «Лють».

Латвія придбала дрони для українських підрозділів. Фото: Посольство України в Латвії Латвія придбала дрони для українських підрозділів. Фото: Посольство України в Латвії Латвія придбала дрони для українських підрозділів. Фото: Посольство України в Латвії

Зазначається. що кошти, були зібрані, зокрема, і під час благодійної ініціативи очільниці МЗС Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року, пробігла Ризький напівмарафон та закликала всіх пожертвувати кошти. Проєкт проходить у співпраці з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv, наразі зібрали близько 130 тисяч євро.

«Придбання одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників», — заявив Посол України Анатолій Куцевол.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16 вже цього року.