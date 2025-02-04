Нардепи проголосували за ратифікацію угоди між Україною та Британією

Результати голосування ВРУ, 4 лютого 2025 року. Фото: Ярослав Железняк

У вівторок, 4 лютого, Верховна Рада проголосувала за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Британією щодо кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей. Законопроєкт підтримали 245 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«А ось коли весь зал голосує, а не тільки Коаліція, то і голоси знайшлись Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України — 245 «За», — написав він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Велика Британія надасть Україні до двох мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет для них. 31 січня, уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією.