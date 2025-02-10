На Херсонщині ЮНІСЕФ встановили сонячні панелі на бюветі

У селищі Високопілля на Херсонщині місцевий бювет обладнали сонячними панелями, що забезпечить чистої питної води 2,7 тисяч мешканців.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, проєкт реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ.

Сонячні панелі, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА Система управління сонячними панелями, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА Сонячні панелі, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

«Після семи місяців активних бойових дій система водопостачання в громаді була сильно пошкоджена, і бювет став єдиним джерелом питної води для жителів Високопілля, а також для мешканців сіл Ольжине та Новопетрівка, де немає централізованого водопостачання», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки встановленню сонячних панелей система працює без необхідності додаткового обслуговування, є повністю автоматизованою та керується через мобільний додаток.

Раніше повідомлялось, що ЮНІСЕФ готовий виділити 1,5 мільйона гривень на аварійний ремонт тепломережі, щоб відновити опалення у Миколаївській санаторній школі-інтернаті №7.