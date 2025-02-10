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На Херсонщині ЮНІСЕФ встановили сонячні панелі на бюветі

У селищі Високопілля на Херсонщині місцевий бювет обладнали сонячними панелями, що забезпечить чистої питної води 2,7 тисяч мешканців.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, проєкт реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ. 

Сонячні панелі, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАСонячні панелі, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА
Система управління сонячними панелями, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАСистема управління сонячними панелями, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА
Сонячні панелі, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАСонячні панелі, які встановили на бюветі на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

«Після семи місяців активних бойових дій система водопостачання в громаді була сильно пошкоджена, і бювет став єдиним джерелом питної води для жителів Високопілля, а також для мешканців сіл Ольжине та Новопетрівка, де немає централізованого водопостачання», — говориться у повідомленні. 

Зазначається, що завдяки встановленню сонячних панелей система працює без необхідності додаткового обслуговування, є повністю автоматизованою та керується через мобільний додаток.

Раніше повідомлялось, що ЮНІСЕФ готовий виділити 1,5 мільйона гривень на аварійний ремонт тепломережі, щоб відновити опалення у Миколаївській санаторній школі-інтернаті №7.

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