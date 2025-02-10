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ЮНІСЕФ планує надати ₴1,5 млн миколаївській школі-інтернату, щоб відновити там тепло

Укриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, архівне фото: «МикВісті»Укриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, архівне фото: «МикВісті»

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) готовий виділити 1,5 мільйона гривень на аварійний ремонт тепломережі, щоб відновити опалення у Миколаївській санаторній школі-інтернаті №7.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань науки і освіти Миколаївської обласної ради 7 лютого, пишуть «МикВісті».

Виділити ці кошти ЮНІСЕФ планує вже навесні 2025 року, повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. 

— Є лист. Вони обіцяють, що в березні ці гроші будуть. Діти зараз займаються позмінно в окремому корпусі, там є обігрівачі, їм тепло у класах. Сильних скарг на сьогодні не було, — сказала вона. 

Однак у цю суму не входить розробка проєктної документації на виконання робіт, тому їх ще мають виділити з обласного бюджету.

— Зараз триває ця робота, ми думаємо де і як взяти ці кошти. Ви знаєте, що коли йшла мова про відкриття навчання цього закладу, то ми проговорювали з директором цю ситуацію. Ми її знаємо і контролюємо, — додала Алла Веліховська.

Нагадаємо, сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що нині перебувають у державній власності, можуть перейти на баланс області.

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