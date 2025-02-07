У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати з держвласності в обласну

Миколаївський політехнічний фаховий коледж. Фото: Facebook

Сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що нині перебувають у державній власності, можуть перейти на баланс області.

Про це стало відомо на засіданні комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти, пишуть «МикВісті».

Директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська пояснила, що відповідно до державної політики всі профтехучилища в Україні мають бути передані з державного балансу на баланс місцевих органів.

До списку закладів, які планують передати в обласну власність у Миколаєві, входять:

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Вище професійне училище суднобудування

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова

Миколаївський професійний промисловий ліцей

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

Вище професійне училище № 21

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Миколаївський центр професійної освіти»

Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»

— Цей процес завжди триває довго. Наразі ми вже підготували документи для трьох обласних професійно-технічних закладів, а зараз йдеться про сім міських. Протягом року ми працювали над необхідними паперами, і чотири з них уже майже готові, — зазначила Алла Веліховська.

Фінансування закладів після передачі здійснюватиметься з бюджету Миколаєва відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

— Враховуючи, те що політика держави йде на розбудову професійно-технічної освіти і з часом буде менше дітей вступати до вищих навчальних закладів. Планується, що з наступного року 50% всіх випускників, а з часом 70% випускників будуть йти до профтехосвіти. Більш того у них є можливість заснувати свої спецфонди, які наповнюються. Розвиток професійно-технічної освіти в Миколаївській області на всіх рівнях визнаний найкращим, — додала Алла Веліховська.

Передача майна дозволить обласному управлінню освіти самостійно вирішувати питання реорганізації, трансформації та інших управлінських рішень щодо цих навчальних закладів.

Профільна комісія підтримала проєкт рішення і рекомендувала винести його на розгляд сесії Миколаївської обласної ради.

Раніше, Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень. Зокрема, на для оновлення майстерні електрорадіотехнічного профілю у професійному училищі №21 виділили 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на кінець вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 10 із 24 закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області.